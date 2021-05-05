Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip iskambil oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iskambil oynayan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iskambil oynayan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, içeride iskambil oynayan 6 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymadığı belirlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle işletme sahibi ile 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilen bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay