Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip iskambil oynayan 6 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip iskambil oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip iskambil oynayan 6 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iskambil oynayan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iskambil oynayan 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, içeride iskambil oynayan 6 kişinin, sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymadığı belirlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle işletme sahibi ile 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca karantina kuralını ihlal ettiği tespit edilen bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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