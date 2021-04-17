Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı
Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası verildi.
Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gebze ve Derince ilçelerinde iki kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.
Denetimde, kahvehanedeki 17 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı