Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı

Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gebze ve Derince ilçelerinde iki kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Denetimde, kahvehanedeki 17 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı