Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı
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Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de kahvehanede kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Gebze ve Derince ilçelerinde iki kahvehanede Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Denetimde, kahvehanedeki 17 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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