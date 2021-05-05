Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kahvehanedeki 9 kişiye para cezası
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Denetimde, 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadıkları belirlendi.
Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle işletme sahibi ve oyun oynayanlara idari para cezası kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız