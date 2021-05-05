Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kahvehanedeki 9 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kahvehanedeki 9 kişiye para cezası

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kahvehanedeki 9 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimde, 8 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadıkları belirlendi.

Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle işletme sahibi ve oyun oynayanlara idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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