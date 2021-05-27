Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişi ile işletme sahibine ceza uygulandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir kahvehanede oyun oynayan 14 kişi ile işletme sahibi hakkında idari işlem yapıldı.