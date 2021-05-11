Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye cezai işlem uygulandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir kafeteryada oyun oynayan 12 kişi ile işletme sahibi hakkında cezai işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir kafeteryada oyun oynayan 12 kişi ile işletme sahibi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren bir kafeteryada oyun oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişinin, maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadığı belirlendi.
Kafeterya içerisinde nargile içilmesine de müsaade edildiği belirlenirken, işletme sahibi ile oyun oynayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı