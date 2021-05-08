Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 kişinin, maske ve mesafe kuralına uymayarak oyun oynadığı belirlendi.

İş yerinde kumar oynanması için oyun makinesi olduğu da tespit edildi.

İşletme sahibi ile oyun oynayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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