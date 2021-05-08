Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye cezai işlem uygulandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir iş yerinde oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.