Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 915 kişiye para cezası

Kocaeli'de, 8-14 Şubat tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 915 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında 8-14 Şubat tarihlerinde kentte gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, 182 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldığı belirtildi.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 140 bin 273 kişinin sorgulandığı, 683 aranan şüphelinin yakalandığı, 14 bin 390 iş yerinin ise kontrol edildiği bildirilen açıklamada, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 71 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 525 kişiye idari işlem yapıldığı vurgulandı.

Yurtlarda 33 kişi izolasyona alındı

Emniyet ve jandarma birimlerince yürütülen denetimlerde, toplam 53 bin 937 aracın kontrol edildiği ve 79 bin 335 kişinin HES kodu sorgulandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 2 kişi zorunlu olarak, 31 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 33 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır. Zorunlu karantina yasağıyla ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 13 kişiye idari işlem yapılmıştır. 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 124 kişi hakkında idari işlem yapılmıştır. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay