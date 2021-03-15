Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 781 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 781 kişiye para cezası verildi

15.03.2021 00:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:36
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 781 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 781 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 781 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün, 991 iş yeri ve 15 bin 297 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 84, yasaklı yerde sigara içen 10, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 682, karantina tedbirlerine uymayan 1, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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