Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 57 kişiye para cezası verildi
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye idari para cezası uygulandı.
02.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:10
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1068 iş yeri denetlenerek 14 bin 149 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde, karantina ihlali yapan 33, maske takmayan 18 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA