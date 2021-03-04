Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası verildi

04.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 01:02
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 550 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 550 kişi ile 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 550 kişi ile 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1524 iş yeri ve 19 bin 743 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 191, yasaklı yerlerde sigara içen 89, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 249, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 13, karantinada olduğu halde dışarı çıkan 8 kişi ile tedbirlere uyulmayan 2 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 106 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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