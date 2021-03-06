Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 537 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 537 kişiye para cezası verildi

06.03.2021 02:53 | Son Güncelleme: 06.03.2021 02:56
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 537 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 537 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 537 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 481 iş yeri ve 18 bin 560 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 236, yasaklanan yerlerde sigara içen 97, sokağa çıkma yasağına uymayan 177, karantina tedbirlerine uymayan 2, sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişi ile 1 işletmeciye ve yolcu kapasitesine uymayan 1 sürücüye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 2 bin 333 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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