Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 418 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 418 kişi ile 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 418 kişi ile 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1501 iş yeri ve 18 bin 559 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 119, yasaklı yerde sigara içen 55, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 225, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 11, karantinada olduğu halde dışarı çıkan 8 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay