Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 405 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 405 kişiye para cezası verildi

08.02.2021 02:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 02:06
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 405 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 405 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 405 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 602 iş yeri ve 13 bin 458 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde izin verilen saatler dışında faaliyette bulunan işletmeci ile karantina tedbirlerine uymayan 2, maske takmayan 37, yasaklanan yerlerde sigara içen 5 ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 360 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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