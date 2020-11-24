Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 393 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 393 kişiye para cezası

24.11.2020 00:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 00:48
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 393 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 393 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 393 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1563 iş yeri denetlendi, 20 bin 125 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 27, maske takma kuralına uymayan 199, sosyal mesafe kuralına uymayan 1, yasaklanan yerlerde sigara içen 74, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 87 kişi ile tedbirlere uyulmayan 5 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 1036 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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