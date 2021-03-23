Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 380 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 380 kişiye para cezası verildi

23.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:13
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 380 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 380 kişi ile 12 iş yerine para cezası kesildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 380 kişi ile 12 iş yerine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 3 bin 688 iş yeri ve 16 bin 270 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 98, yasaklı yerlerde sigara içen 62, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 173, karantina tedbirlerine uymayan 1, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 42 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 4 sürücü ve 12 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 1764 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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