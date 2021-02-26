Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası verildi

26.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:44
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1380 iş yeri ve 18 bin 351 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 177, yasaklanan yerlerde sigara içen 59, sokağa çıkma yasağına uymayan 114, sosyal mesafe kuralına uymayan 19, karantina tedbirlerine uymayan 4 kişi ile HES kodu kuralına uymayan 1 kişiye, yolcu kapasitesine uymayan 1 sürücüye ve sosyal mesafe kuralına uymayan 1 iş yeri sahibine para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 89 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan trafik denetimlerinde de 1259 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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