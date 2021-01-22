Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası

22.01.2021 08:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 08:40
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 376 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 376 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1140 iş yeri denetlendi, 15 bin 152 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 155, yasaklanan yerlerde sigara içen 47, sosyal mesafe kuralına uymayan 40, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 127, karantina tedbirine riayet etmeyen 4 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 3 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 144 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde ise 1450 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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