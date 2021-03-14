Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 364 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 364 kişiye para cezası verildi

14.03.2021 01:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:13
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 364 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 364 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 364 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 3 bin 154 iş yeri ve 16 bin 681 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 137, yasaklı yerlerde sigara içen 54, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 170, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 ve karantina kuralına uymayan 1 kişi ile salgın tedbirlerine riayet etmeyen 12 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1266 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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