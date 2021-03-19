Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 359 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 359 kişiye para cezası verildi

19.03.2021 01:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:30
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 359 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere uymayan 359 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlere uymayan 359 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 225 iş yeri ile 12 bin 804 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 106, yasaklanan yerlerde sigara içen 90, sokağa çıkma yasağına uymayan 143, karantina tedbirlerine uymayan 5 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 582 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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