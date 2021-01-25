Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 358 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 358 kişiye para cezası verildi

25.01.2021 00:59 | Son Güncelleme: 25.01.2021 01:02
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 358 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de 358 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

Kocaeli'de 358 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 578 iş yeri denetlendi, 12 bin 763 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 54, sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişi ile 1 işletmeciye, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 280 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1059 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İtfaiye Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 358 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 01:02:42. #1.14#
title