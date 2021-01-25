Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 358 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de 358 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 578 iş yeri denetlendi, 12 bin 763 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 54, sosyal mesafe kuralına uymayan 14 kişi ile 1 işletmeciye, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 280 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1059 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu