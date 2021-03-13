Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası verildi

13.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:12
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 352 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 bin 247 iş yeri ve 15 bin 285 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 118, yasaklı yerlerde sigara içen 53, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 178 ve karantina kuralına uymayan 3 kişi ile salgın tedbirlerine riayet edilmeyen bir iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1822 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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