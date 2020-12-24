Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 334 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 334 kişiye para cezası

24.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 00:34
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 334 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 334 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 334 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1153 iş yeri denetlendi, 18 bin 131 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 4, maske takmayan 128, yasaklanan yerlerde sigara içen 35, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 109, sosyal mesafe kuralına uymayan 58 kişi ile tedbirlere uymayan 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1786 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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