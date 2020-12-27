Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 330 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 330 kişiye para cezası

27.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:00
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 330 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 330 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 330 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 655 iş yeri denetlendi, 13 bin 751 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 64, yasaklanan yerlerde sigara içen 10, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 208, sosyal mesafe kuralına uymayan 43, tedbirlere uymayan 1 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesine yönelik uygulanan trafik tedbirleri kapsamında 1033 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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