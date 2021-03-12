Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası verildi

12.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:22
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 327 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 327 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 408 iş yeri ve 15 bin 837 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 123, yasaklı yerlerde sigara içen 70, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 128, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 ve karantina kuralına uymayan 4 kişi ile salgın tedbirlerine riayet etmeyen 6 iş yerine idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1034 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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