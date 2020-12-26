Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası

26.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.12.2020 09:34
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 325 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 325 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1354 iş yeri denetlendi, 18 bin 226 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 7, maske takmayan 136, yasaklanan yerlerde sigara içen 31, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 120, sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişi ve tedbirlere uymayan 10 sürücü ile 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik uygulanan trafik tedbirleri kapsamında 1544 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Altın Üsküdar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 325 kişiye para cezası | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 09:35:39. #1.15#
title