Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası

30.11.2020 00:25 | Son Güncelleme: 30.11.2020 00:28
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 316 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 316 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1490 iş yeri denetlendi, 15 bin 363 kişi kontrol edildi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 9, maske takma kuralına uymayan 150, sosyal mesafeyi bozan 2, yasaklanan yerlerde sigara içen 41, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 114 kişi ile tedbirlere uymayan 21 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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