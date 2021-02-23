Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 304 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 304 kişiye para cezası verildi

23.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:06
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 304 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 304 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 304 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1379 iş yeri ve 18 bin 794 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 112, yasaklanan yerlerde sigara içen 36, sokağa çıkma yasağına uymayan 140, sosyal mesafe kuralına uymayan 10, karantina tedbirlerine uymayan 4 kişi ile yolcu kapasitesine uymayan 2 sürücüye para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1612 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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