Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası verildi

01.12.2020 00:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 00:22
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 300 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 300 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 300 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında, 1497 iş yeri denetlendi, 20 bin 232 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 26, maske takma kuralına uymayan 111, sosyal mesafe kuralına uymayan 7, yasaklanan yerlerde sigara içen 48, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 105 kişi ile ateş ölçer bulundurmayan 3 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

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Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 1483 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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