Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 290 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 290 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 290 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 2 bin 477 iş yeri ve 15 bin 440 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 61, yasaklanan yerlerde sigara içen 60, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 148, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14, karantina ve salgın tedbirlerine uymayan 3 kişi ile 4 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 51 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1329 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız