Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası verildi

18.03.2021 00:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:08
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 4 bin 461 iş yeri ve 20 bin 539 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 136, yasaklanan yerlerde sigara içen 20 kişi ile 2 işletmeciye, sokağa çıkma yasağına uymayan 107, karantina tedbirlerine uymayan 2, izin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 1 iş yeri sahibine, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişi ve 2 işletmeciye, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeciye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri çerçevesindeki denetimlerde de 1975 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 00:08:47. #1.15#
title