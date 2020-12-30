Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 283 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 283 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 1134 iş yeri denetlendi, 17 bin 259 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 2, maske takmayan 99, yasaklanan yerlerde sigara içen 25, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 129, sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişi, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve tedbirlere uymayan 9 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1391 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız