Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 273 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 273 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 273 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1427 iş yeri denetlendi, 22 bin 824 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 16, sosyal mesafe kuralına uymayan 17, maske takmayan 237 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yeri sahibine ve ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 60 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin