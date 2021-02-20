Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası verildi

20.02.2021 02:23 | Son Güncelleme: 20.02.2021 02:26
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1087 iş yeri ve 16 bin 353 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 18, maske takmayan 114, yasaklanan yerlerde sigara içen 45, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 81 ve karantina tedbirlerini ihlal eden 1 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 6 ve tedbirlere uymayan 4 iş yeri sahibine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 89 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 1261 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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