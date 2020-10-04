Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 269 kişiye para cezası
04.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 04.10.2020 01:02
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası uygulandı.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19 bin 825 kişinin bilgileri sorgulanırken 1426 iş yeri denetlendi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 242, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile salgın kurallarına uyulmayan 1 işletmeci, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 2 sürücüye para cezası uygulandı.
Ayrıca farklı suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş