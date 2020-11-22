Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 265 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 265 kişi ile 12 iş yerine para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 265 kişi ile 12 iş yerine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1365 iş yeri denetlendi, 14 bin 100 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 19, maske takma kuralına uymayan 157, sosyal mesafe kuralına uymayan 4, yasaklanan yerlerde sigara içen 67, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan ve izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 12 iş yerine para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı, 912 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız