Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

02.12.2020 23:55 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:58
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 263 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 263 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1289 iş yeri denetlendi, 14 bin 363 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 130, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 59 kişi ile tedbir levhası bulundurmayan 4, belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 4 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 1322 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

İlgili Haberler

Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 135 AVM'ye para cezası, 18 AVM yönetimi hakkında suç duyurusu
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halife Hafter Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 263 kişiye para cezası - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 23:59:52. #1.14#
title