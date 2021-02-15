Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 259 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 259 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1861 iş yeri ve 8 bin 72 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 43, yasaklanan yerlerde sigara içen 2, sokağa çıkma yasağına uymayan 214 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 555 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu