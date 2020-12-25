Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 255 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 255 kişiye para cezası

25.12.2020 00:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:46
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 255 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 255 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 255 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1186 iş yeri denetlendi, 17 bin 226 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 4, maske takmayan 117, yasaklanan yerlerde sigara içen 42, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 87, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişi ile tedbirlere uymayan 17 iş yerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesine yönelik uygulanan trafik tedbirleri kapsamında 1731 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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