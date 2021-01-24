Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası verildi

24.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:40
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirlerine uymayan 253 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 697 iş yeri denetlendi, 14 bin 348 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayan 1, karantina tedbirine riayet etmeyen 4, maske takmayan 38, yasaklanan yerde sigara içen 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 196, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 6 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 1130 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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