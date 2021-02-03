Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi

03.02.2021 02:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 02:44
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 998 iş yeri ve 19 bin 198 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde sosyal mesafeye dikkat etmeyen 4, karantinayı ihlal eden 3, maske takmayan 104, yasaklanan yerlerde sigara içen 21 ve sokağa çıkma yasağına uymayan 112 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 146 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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