Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası

21.12.2020 01:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 01:16
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 244 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 244 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 244 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 743 iş yeri denetlendi, 12 bin 918 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 46, yasaklanan yerlerde sigara içen 10, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 184 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten bir iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 940 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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