Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası

15.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 00:58
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 242 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 242 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1222 iş yeri denetlendi, 16 bin 698 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 2, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 100, maske takmayan 104, yasaklanan yerlerde sigara içen 28 kişi ile tedbirlere uymayan 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1633 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

İlgili Haberler

Polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 390 kişiye ceza uyguladı
Polis, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 390 kişiye ceza uyguladı
Son dakika haber: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine uymayan 674 kişiye ceza
Son dakika haber: GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirlerine uymayan 674 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye işlem yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Sergen Yalçın Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 00:59:28. #1.15#
title