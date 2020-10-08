Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası

08.10.2020 01:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 01:30
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 242 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 242 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1266 iş yeri denetlendi, 23 bin 102 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 16, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve maske takmayan 223 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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