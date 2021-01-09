Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 228 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 228 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1205 iş yeri denetlendi, 17 bin 714 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 126, yasak olan yerlerde sigara içen 38, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 53, karantina ihlali yapan 3, sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi ile 1 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 169 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi için alınan trafik tedbirleri kapsamında 1670 araç denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız