Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 217 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 217 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 217 kişiye para cezası
15.09.2020 02:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 02:06

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1461 iş yeri denetlendi, 20 bin 197 kişi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 17, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 ve maske takmayan 194 kişi olmak üzere 217 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

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