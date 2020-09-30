Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası

30.09.2020 00:03 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:06
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 211 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 211 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1432 iş yeri denetlendi, 21 bin 698 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, maske takmayan 188 kişi ile tedbirlere uymayan 1 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 1 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli de yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Girgin

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