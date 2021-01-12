Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 202 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 202 kişiye para cezası

12.01.2021 00:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:14
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 202 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 202 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 202 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1183 iş yeri denetlendi, 14 bin 799 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 1, maske takmayan 83, yasaklı yerlerde sigara içen 44 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 74 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 138 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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