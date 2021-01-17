Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası

17.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:24
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 200 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 200 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 620 iş yeri denetlendi, 13 bin 117 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 38, sosyal mesafe kuralına uymayan 32, yasaklanan yerlerde sigara içen 7 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 804 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Kanye West Hande Erçel Demet Şener
Spor Mesut Özil Metin Oktay Ersun Yanal Stjepan Tomas Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 00:24:30. #1.15#
title