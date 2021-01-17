Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 200 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 200 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 620 iş yeri denetlendi, 13 bin 117 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 38, sosyal mesafe kuralına uymayan 32, yasaklanan yerlerde sigara içen 7 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 123 kişiye para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 804 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş