Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 189 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 189 kişiye para cezası

28.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:10
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 189 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 189 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 189 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1097 iş yeri denetlendi, 16 bin 59 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14, karantina tedbirini ihlal eden 5, maske takmayan 64, yasaklı yerlerde sigara içen 24, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 81, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kuralına uymayan 1 sürücüye ile salgın tedbirlerine riayet edilmeyen 3 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sezen Aksu Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 189 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:14:52. #1.15#
title