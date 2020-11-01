Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası

01.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:40
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 185 kişiye para cezası

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 185 kişi ile 6 iş yerine para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 185 kişi ile 6 iş yerine para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1810 iş yeri denetlendi, 16 bin 612 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 12, sosyal mesafe kuralına uymayan 6, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücü ve maske takmayan 166 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası verildi.

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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